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    «Атлетико» будет оспаривать трансферный запрет Арбитражном суде

    «Атлетико» подаст апелляцию на решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков в Спортивный арбитражный суд.

    Напомним, «Атлетико» и «Реал» были наказаны запретом на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон за нарушения правил перехода несовершеннолетних футболистов.

    Клубам удалось отстрочить вступление решения в силу при помощи апелляции в ФИФА, однако сегодня организация отклонила протест. Это значит, что мадридцы не смогут регистрировать новых футболистов до 2018 года.

    Ранее сегодня «Реал» также объявил о том, что оспорит решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде.

    Источник: Goal.com

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    08.09.2016 23:19
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