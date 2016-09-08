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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Знаем, где подрядчик «Крестовского» пытался своровать»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов рассказал о том, как обстоят дела со строительством стадиона на Крестовском острове.

    «Строительство началось еще при Матвиенко, теперь этот вопрос курирует уже Полтавченко. У нас появились серьезные претензии к генподрядчику, который осуществлял строительство объекта, возникли какие-то моменты, связанные с шантажом в наш адрес. И как бы это не было больно и страшно, губернатор принял решение о замене подрядчика.

    На сегодняшний день есть полное понимание, что стадион будет достроен и заработает в нужное время. Надеюсь, получится не так, как в КВН шутили про олимпийские объекты. Там привезли итальянцев достраивать Сочи. «Так Олимпиада же уже закончилась», – говорит один парень. «Но достроить-то надо», – отвечает другой. Надеюсь, у нас будет не так.

    Кого посадить в тюрьму? Это вопрос не к правительству. Мы знаем, где и какие подрядные и субподрядные организации пытались что-то своровать, все необходимые документы были переданы в соответствующие органы», – сказал Говорунов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.09.2016 23:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 9 сентября 2016, 12:49

      Наконец-то "узнал", когда разворовали.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 11:10

      никого не посадят но и достраивать будут долго

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 сентября 2016, 11:02

      "Пытались ЧТО-ТО своровать(!!!)Все НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ(!) были переданы в соответствующие органы."Это не шизофрения ?Для любителей ставить минусы разжёвываю: Тёмной ночью два рабочих-алкаша взяли несколько досок на стадионе и понесли на выход.Стой,кто идёт?-Встревоженно вскрикнул заспанный охранник,когда его неосторожно задели доской на выходе.Рабочие бросили доски и кинулись наутёк. " Я вас узнал,падлы! Всё начальству доложу"-обиженно крикнул вслед охранник....

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 сентября 2016, 06:03

      Знали где воруют и сколько. Но пока делились - молчали. Потом стали просить больше отката, гена начал шантажировать (что раскроет всю схему, и тогда попадет всем, и чиновникам в том числе). Потом, видимо, оформили "правильные" документы, сменили генподрядчика и теперь виноват только генподрядчик. А они теперь волевым решением решили больше не воровать, поэтому теперь-то стадион достроят

      0
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      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/bbI52s

      -5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 сентября 2016, 01:07

      главный вор и мозгопудр.

      -3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 9 сентября 2016, 00:49

      Знаем где генподрядчик пытался своровать, но поздно, мы там уже давно все украли.....

      0
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      Рейтинг: +6005

      GoldPlayFIFARus9 9 сентября 2016, 00:34

      Ай да хорош уже гнать. Вы воровали столько же,сколько и сам Генподрядчик.Ни за что не поверю,что вы за 10 лет не в курсе были того,что там происходит. Просто когда дело чуть не накрылось медным тазом и корабль начал уходить на дно,вы только тогда как крысы начали суетиться,что щас по башке надают,и метаете стрелы друг в друга

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 сентября 2016, 23:50

      На себя не забудьте документы передать в соответствующие органы.

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 8 сентября 2016, 23:31

      ПЫТАЛИСЬ, т.е не своровали, не успели получается?)))))))))))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > VVK13 9 сентября 2016, 01:07

      ну так он их опередил узнал схему

      -3
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      Рейтинг: +24

      seawave > VVK13 9 сентября 2016, 11:27

      Если бы не успели, мы уже бы матчи смотрели на новом стадионе.

      0
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