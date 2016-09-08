Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал»: «Решение ФИФА глубоко несправедливо»

    «Реал» опубликовал заявление по поводу решения ФИФА отклонить апелляцию клуба о снятии трансферного запрета.

    «Клуб сожалеет, что было принято такое решение, считая его глубоко несправедливым и противоречащим фундаментальным принципам правосудия.

    Клуб в надлежащем порядке начинает процедуру обжалования в Спортивном арбитражном суде с просьбой полностью пересмотреть решение и с абсолютной уверенностью в том, что упомянутая организация примет благоприятное решение», – сказано в заявлении «Реала».

    Напомним, ФИФА оставила в силе запрет на регистрацию игроков «Реалом» и «Атлетико» в течение двух трансферных окон.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11