В ФИФА остались впечатлены ходом подготовки Саранска к ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, который сегодня побывал в Саранске, остался доволен процессом подготовки города к проведению ЧМ-2018.

«Рад быть в Саранске. Увиденное вдохновляет и впечатляет. Город знает, что нужно сделать для успешного проведения чемпионата мира.

Очевидно, что стадионы – это самая важная часть подготовки, но, когда мы приезжаем в каждый город, мы все же рассматриваем его комплексно. Мы оцениваем город на предмет того, как он будет принимать гостей, СМИ, как все они будут передвигаться по городу, приезжать на стадион. Предстоит огромный объем работ, но, если все проведут по плану, то мы ожидаем успешного проведения чемпионата мира», – сказал Смит.