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    Мостовой: «Не стоит забывать, что первое место «Спартака» – заслуга и Аленичева»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины успеха красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

    – Первое место и симпатичная игра «Спартака» показывает уровень Массимо Карреры как главного тренера, или это просто всплеск эмоций от смены руководителя?

    – Здесь есть три составляющих. Это действительно эмоциональный всплеск, уровень Карреры, который у него безусловно есть, и не нужно забывать, что команду к сезону готовил Дмитрий Аленичев. Это и его заслуга. На данный момент это дает результат, но не хотел бы пока говорить о том, что будет дальше.

    – Как «Спартаку» справиться в матче с «Локомотивом» в отсутствие троих ключевых игроков Ещенко, Фернандо и Промеса?

    – Согласен, игроки важные, но не стоит забывать и о проблемах «Локомотива». У команды поменялся главный тренер, тяжелую травму получил Дмитрий Тарасов, так что Юрий Павлович Семин не совсем еще определился, кто должен играть в основном составе. Игра должна быть равной.

    Источник: Euro-football.ru

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    08.09.2016 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 8 сентября 2016, 18:12

      всё смешалось в доме .....

      -2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 8 сентября 2016, 16:26

      Скорее вопреки работе Аленичева, ибо именно Аленичев своими бесконечными поисками оптимального состава и подходящей схемы игры лишил команду какого либо смысла в действиях на поле. При нем в игре Спартака не было видно мысли. На поле царил полный хаос, кто во что горазд

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 сентября 2016, 16:06

      Не стоит забывать,что поражение от АЕКа - заслуга Аленичева.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 сентября 2016, 15:38

      Мостовой какой-то странный в вопросе смены главных тренеров. Каррера пришел - это эмоциональный всплеск, а Шпалыч у руля встал - обозвал проблемой.

      2
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      Рейтинг: +8017

      nik55 8 сентября 2016, 15:24

      попов-жано-мельгарехо и вперед

      0
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