Ловчев: «Попечительский совет «Спартака»? Это все ерунда. Он в клубе никому не нужен»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал профанацией создание при клубе попечительского совета. В данную организацию красно-белых входят ветераны команды, в том числе и сам Ловчев.

«Запомните сразу: не нужно зацикливаться на этом попечительском совете. Нас один раз собрали в кабинете у Федуна, когда его только хотели организовать. Один раз была встреча с Аленичевым. Больше никогда он не собирался, и в «Спартаке» это никому не нужно. Все это ерунда», – заявил Ловчев.