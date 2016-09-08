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    Симеоне не намерен покидать «Атлетико»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил о готовности продолжать работать с клубом и в дальнейшем.

    «Я доволен в клубе. У нас отличная атмосфера на стадионе. Добиться такого расположения к себе болельщиков непросто, надо постараться не лишиться всего этого. Я продолжаю положительно оценивать свое присутствие в клубе и хочу дальше здесь работать», – заявил Симеоне.

    Ранее появилась информация, что Симеоне не доработает свой контракт и намерен покинуть «матрасников» в 2018 году.

    Источник: Marca

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    08.09.2016 06:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 9 сентября 2016, 13:07

      Если уйти,то только в сборную...

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 сентября 2016, 08:14

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2016, 07:37

      Это команда Диего. Уход может оказаться провалом.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > +50/-50 8 сентября 2016, 08:02

      Точнее-развалом!!!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 сентября 2016, 07:09

      хороший тренер

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