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Матчи Примеры на выходных могут быть отложены

7 сентября 2016, 23:02
14

Матчи третьего тура Примеры, которые должны состояться на ближайших выходных, могут быть отложены из-за установившейся в Испании жары.

«В футбол нельзя играть при температуре в 36–37 градусов по Цельсию», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Также он заявил, что лига рассмотрит возможность переноса матчей в случае высоких температур. Кроме того, Тебас посоветовал судьям делать в матчах специальные перерывы, чтобы игроки могли попить воды.

На этой неделе температура в городах Испании почти достигала 40 градусов, а на выходных ожидается около 35.

Источник: NBCSports
Испания. Примера
Комментарии (14)
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Дон Посей
1473282301
Сочувствую братскому народу Испании. Для внесения некого природного баланса предлагаю ближайшие матчи команд СКА-Хабаровск, Тюмень, Сибирь и Енисей провести в провинциях Пиринейского полуострова, ну а испанцев пригласить к нам в соответствующую местную климаксическую зону. Улыбнитесь, футболёры!...
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тигрик
1473295191
Разумно
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Аристократ Олжик
1473300889
И когда чемпионат заканчивать будете? Он у вас и так аж до 10 июня длится
Ответить
alboro
1473307174
Растают?
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+50/-50
1473309333
Эх, евро"зона". Она не знает, как это играть в снегу и в холоде.
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valeh172
1473309654
Тогда в Африке вообще в футбол не должны играть
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ДСА
1473309946
Ночью играть надо или под утро.
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iuda
1473312682
Пусть отложат на декабрь, да на стадионах России
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bumer_moscow
1473316438
В испанию хочу
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ASG
1473319642
легкий заработок, поставил на лесенку событий и получил от букмекеров бонус на 1.2, поставил 5 тысяч, по всем ставкам возврат, кроме бонуса)) тысячу на халяву
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