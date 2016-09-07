Матчи Примеры на выходных могут быть отложены

Матчи третьего тура Примеры, которые должны состояться на ближайших выходных, могут быть отложены из-за установившейся в Испании жары.

«В футбол нельзя играть при температуре в 36–37 градусов по Цельсию», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Также он заявил, что лига рассмотрит возможность переноса матчей в случае высоких температур. Кроме того, Тебас посоветовал судьям делать в матчах специальные перерывы, чтобы игроки могли попить воды.

На этой неделе температура в городах Испании почти достигала 40 градусов, а на выходных ожидается около 35.