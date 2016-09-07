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    Матчи Примеры на выходных могут быть отложены

    Матчи третьего тура Примеры, которые должны состояться на ближайших выходных, могут быть отложены из-за установившейся в Испании жары.

    «В футбол нельзя играть при температуре в 36–37 градусов по Цельсию», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

    Также он заявил, что лига рассмотрит возможность переноса матчей в случае высоких температур. Кроме того, Тебас посоветовал судьям делать в матчах специальные перерывы, чтобы игроки могли попить воды.

    На этой неделе температура в городах Испании почти достигала 40 градусов, а на выходных ожидается около 35.

    Источник: NBCSports

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    07.09.2016 23:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +371

      ASG 8 сентября 2016, 10:27

      легкий заработок, поставил на лесенку событий и получил от букмекеров бонус на 1.2, поставил 5 тысяч, по всем ставкам возврат, кроме бонуса)) тысячу на халяву

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 сентября 2016, 09:40

      Это ненадолго, пару туров сыграют поздно вечером а ближе к октябрю похолодает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 сентября 2016, 09:33

      В испанию хочу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 8 сентября 2016, 08:31

      Пусть отложат на декабрь, да на стадионах России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 8 сентября 2016, 07:45

      Ночью играть надо или под утро.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 8 сентября 2016, 07:40

      Тогда в Африке вообще в футбол не должны играть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > valeh172 8 сентября 2016, 09:00

      В Азии, а именно в Катаре ЧМ 2022 зимой будет, там у них холоднее, +28)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2016, 07:35

      Эх, евро"зона". Она не знает, как это играть в снегу и в холоде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 8 сентября 2016, 06:59

      Растают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 сентября 2016, 05:14

      И когда чемпионат заканчивать будете? Он у вас и так аж до 10 июня длится

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 сентября 2016, 03:39

      Разумно

      1
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