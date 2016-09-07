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    Симеоне: «Гризманну суждено выйти на уровень Месси и Роналду»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что Антуан Гризманн может стать одним из лучших игроков в мире.

    «Гризманн знает, что он находится в чудесном клубе, который развивается с каждым днем, и что тренер хочет видеть его здесь.

    Ему суждено выйти на уровень Месси и Роналду, стать лучшим в мире», – сказал Симеоне.

    Также он поделился ожиданиями от ввода в эксплуатацию нового стадиона «Атлетико».

    «Я счастлив. Со следующего года у нас будет красивый стадион, и я надеюсь быть в «Атлетико». Когда я его увидел, то понял, почему я все еще здесь. Я намного проще, чем вы думаете».

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 8 сентября 2016, 00:21

      удачи французу на этом поприще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Her.O 7 сентября 2016, 22:22

      Гризманну нужно стать лидером, а такого за ним пока не видится. Да и сам Симеоне чет много болтать начать нежели работать. 2 ничьи в 2-х матчах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 сентября 2016, 21:20

      Мы вообще о тебе не думаем
      Успехов в работе..

      0
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