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    Роналдиньо: «У каждой эпохи есть свой лучший игрок. Сейчас это Месси, когда-то им был я»

    Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился своим мнением о лучших футболистах в истории.

    «У каждой эпохи есть свой лучший игрок. Все они были лучшими в свое время. А сейчас это место занимает Лео. Каждому – свое время. Гарринча, Марадона… Лео находится на этом уровне. В мою эпоху лучшим был я.

    Думаю, Неймар достигнет уровня Лео и станет лучшим. Он молод и выиграл многое. Но как и многим другим, ему не повезло играть в эпоху Месси», – сказал Роналдиньо.

    Источник: Sport.es

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    07.09.2016 20:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 сентября 2016, 05:35

      фантастический игрок с классным дриблингом... до сих пор помню его гол челси черпачком...

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 8 сентября 2016, 00:01

      Рони - легенда!

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 сентября 2016, 22:43

      В эпоху Роналдинью он был не самым лучшим,а одним из лучших!В его эпоху было много футболистов с приставкой лучший и пример тому Зидан,Оуэн,Шевченко,Рональдо,Это'О и т.д.Считаю раньше было намного больше игроков мирового уровня,сейчас их можно по пальцам пересчитать.

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