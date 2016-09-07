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    Петер Шмейхель: «Сейчас лучший клуб Манчестера – это «Сити», если судить по результатам»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился размышлениями о статусе двух манчестерских клубов.

    «Никто не может спорить с тем, что «МЮ» – самый большой клуб мира. Он такой и есть. У него больше всего болельщиков, что подтверждается официальными данными. С этим не поспоришь.

    Но является ли он лучшим в мире? На протяжении последних трех лет он им не был, он даже близко не был с лучшими командами Англии. А «Манчестер Сити» был.

    Если посмотреть на последние три года, то результаты выглядят жалко. Седьмое место, четвертое, пятое – это не для «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» был выше, так что если смотреть на результаты, то «Манчестер Сити» сейчас лучше.

    Но в плане популярности у них нет шансов приблизиться к самым большим клубам мира», – сказал Шмейхель.

    10 сентября «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в рамках четвертого тура АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 19:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 7 сентября 2016, 22:20

      Спасибо кэп! А так все верно сказал

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 7 сентября 2016, 21:06

      Не гони!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 сентября 2016, 21:00

      Шмейхель открыл тайну Манчестера последних трех лет)))

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