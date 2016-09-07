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    Петер Шмейхель: «При Гвардиоле игра «Бавария» стала более скучной»

    Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель оценил работу Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «Баварии». По словам датчанина, испанский наставник преобразил игру мюнхенцев, сделав ее менее яркой. Напомним, 45-летний специалист возглавлял немецкий клуб с 2013 по 2016 год. Минувшим летом он заключил контракт с «Манчестер Сити».

    «Работу Гвардиолы в «Баварии» можно охарактеризовать как нормальную. Должен признаться, это было нормально. Но лично для меня он превратил на самом деле классную и интересную «Баварию» в команду, наблюдать за игрой которой было действительно скучно.

    До его прихода мюнхенцы играли прямо, выиграли требл, там выступали быстрые футболисты, за игрой команды было интересно следить. А при Гвардиоле «Бавария» стала более плоской. Он изменил игроков, но это давало результат, и с этим не поспоришь», – сказал Шмейхель в интервью Omnisport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      teodogat 7 сентября 2016, 22:12

      Сам себе противоречит, без лысого выиграли требл, а с лысым постоянно вылетали в полуфиналах, причем последний раз от Атлетико, который суперграндом таким уж не является, а в 1/8 чудом спаслись на последней минуте с Ювентусом... какой там нах. результат, дохлая бундеслига не считается...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      mam4 7 сентября 2016, 18:59

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