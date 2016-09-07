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Ловчев предложил подвергнуть российский футбол санкциям

7 сентября 2016, 17:39
43

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, отреагировал на высказывание главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, заявившего, что Россия не является футбольной страной. Также он предложил ввести санкции в отечественном футболе для возможности выращивания собственных талантливых игроков.

«Я родился, вырос и состоялся как футболист в футбольной стране. Помню 100 тысяч в «Лужниках» на играх с киевлянами, с «Динамо» московским, с «Торпедо»… А потом в футбол пришли они, наверное, в том числе и Слуцкий, раз он так говорит. И они сделали ее, по словам Слуцкого, нефутбольной страной.

А насчет денег... Когда их нет, люди выращивают футболистов, а когда есть – только покупают. Простой пример: после ввода санкций мы вырастили рекордный урожай пшеницы, а до этого покупали ее в Канаде. Может, и в футболе санкции ввести, чтобы к нам из Америки и Европы не привозили всех подряд?», – отметил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (43)
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50 лет за Спартак
1473260924
Евгений прав, в провинции много молодых и совсем юных футболистов не имеющих условий для роста мастерства. Чуть- чуть им помочь, найти увлеченного тренера и Российский футбол быстро пойдёт в гору !
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Serjoga
1473261036
Давно пора!
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Фан666
1473261037
Совсем не факт, а ностальгия по СССР так вообще ни к чему тут.
Ответить
кошмарик
1473263981
пока будет лимит, ни о каком прогрессе говорить невозможно.. Платить по 3-4 ляма Кокорину и ему подобным глупость полнейшая..
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perm 242
1473267247
всё верно сказал ...
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Ral13
1473267621
Однако, он кое-в чём прав...
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Dammit
1473268494
Ловчев уже второе интервью подряд говорит здравые вещи.
Ответить
человек просто
1473268622
А кто Ловчев и коментарии его фуфло.
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трениришко
1473272976
не надо реагировать на то что сказало говно
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SunRomeS
1473280253
не ну му....макдак...не нето, му...,ну точно му...к
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