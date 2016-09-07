Ловчев предложил подвергнуть российский футбол санкциям

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев, отреагировал на высказывание главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, заявившего, что Россия не является футбольной страной. Также он предложил ввести санкции в отечественном футболе для возможности выращивания собственных талантливых игроков.

«Я родился, вырос и состоялся как футболист в футбольной стране. Помню 100 тысяч в «Лужниках» на играх с киевлянами, с «Динамо» московским, с «Торпедо»… А потом в футбол пришли они, наверное, в том числе и Слуцкий, раз он так говорит. И они сделали ее, по словам Слуцкого, нефутбольной страной.

А насчет денег... Когда их нет, люди выращивают футболистов, а когда есть – только покупают. Простой пример: после ввода санкций мы вырастили рекордный урожай пшеницы, а до этого покупали ее в Канаде. Может, и в футболе санкции ввести, чтобы к нам из Америки и Европы не привозили всех подряд?», – отметил Ловчев.