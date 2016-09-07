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    Ещенко: «Зе Луиш забьет «Локомотиву», а «Спартак» победит 2:0»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал свой прогноз на поединок шестого тура РФПЛ с «Локомотивом». По мнению игрока, красно-белые одержат «сухую» победу над железнодорожниками благодаря голам нападающего Зе Луиша и хавбека Квинси Промеса. Сам Ещенко был удален во встрече предыдущего тура с «Анжи» (2:0) и не сможет принять участия в воскресном поединке.

    – Каков ваш прогноз на матч с «Локомотивом»?

    – 2:0.

    – В чью пользу?

    – Понятно, в чью.

    – Кто забьет?

    – Зе Луиш и Промес.

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    Источник: Instagram

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    07.09.2016 16:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +186

      STatham 8 сентября 2016, 11:42

      Ещенко молчал бы в тряпочку.
      Сидел бы сейчас во втором дивизионе.
      Своей команде желаю победы. Юрий Палыч - Впереееед !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Поллитра 7 сентября 2016, 22:33

      Даун что говорить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 7 сентября 2016, 22:13

      Уже не угадал. Промес точно не забьёт. И лучше меньше говорить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 сентября 2016, 21:35

      Сложная предстоит игра. Надеемся на красивый футбол двух отличных команд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 сентября 2016, 20:01

      Он экстрасенс или футболист?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 сентября 2016, 20:00

      Промес точно не забьет, к сожалению.Мельгарехо и Зе забьют.

      0
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 7 сентября 2016, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      забыл сказать сколько сам привезет...трупешник

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > footballforeverNN 7 сентября 2016, 20:00

      Иди уроки учи. Он пропускает игру.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 сентября 2016, 19:22

      Явно погарячился. Такое не уважение к Юрию Павловичу может дорого обойтись.
      Ожидаем горячую схватку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 сентября 2016, 19:02

      Ещенко - новая Ванга Спартака!

      3
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 7 сентября 2016, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      1:1

      -4
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