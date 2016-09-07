Директор департамента ФИФА: «Лужники меняются на глазах, это уже не просто стадион»

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время инспекции БСА «Лужники« отметил прогресс в строительстве стадиона и подчеркнул, что арена меняется на глазах, превращаясь в целый спортивный комплекс.

«Лужники» имеют зеленый статус готовности, это отлично. Они меняются прямо на глазах. Только взгляните на прогресс стадиона за последнее время. Это не обычная арена, а целый комплекс. Можно только представить, какие страсти будут здесь кипеть. Больше всего радует глаз зеленый газон, который уже постелен на стадионе», – сказал Смит.