Мутко: «Каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 будем открывать матчем сборной России»

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что каждый новый стадион, который строится к чемпионату мира 2018 года, будет открываться матчем с участием национальной команды.

«У нас есть не только желание открывать каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 матчем сборной России. Это, я скажу, жизненная необходимость. Нам необходимо каждую возведенную футбольную арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала.

В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций. Но даты проведения домашних товарищеских матчей сборной России будут зависеть от сроков сдачи стадионов в эксплуатацию», – заявил он.