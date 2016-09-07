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    Мутко: «Каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 будем открывать матчем сборной России»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что каждый новый стадион, который строится к чемпионату мира 2018 года, будет открываться матчем с участием национальной команды.

    «У нас есть не только желание открывать каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 матчем сборной России. Это, я скажу, жизненная необходимость. Нам необходимо каждую возведенную футбольную арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала.

    В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций. Но даты проведения домашних товарищеских матчей сборной России будут зависеть от сроков сдачи стадионов в эксплуатацию», – заявил он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 08:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 13:59

      Добавил бы: "... и расформированием каждой второй (возможны варианты) команды мастеров из этого города".

      И кстати, сборная строителей у нас в НН уже сыграла, причем зимой.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 7 сентября 2016, 13:45

      Весело вы проведете новогодние каникулы в январе 2018 года. Каждый день будете открывать стадион

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      Рейтинг: +24

      seawave 7 сентября 2016, 11:45

      Главное теперь,чтобы сроки сдачи стадионов и проведения матчей совпадали по времени..

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr 7 сентября 2016, 10:09

      в декабре 17 года введут стадионы Ростова, Калининграда, Волгограда, Саранска, Еката, Нино, Самары. Как успеть провести на стольких стадионах игры сборной за пол года =)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2016, 09:13

      О как, железно!

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