Мутко: «Каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 будем открывать матчем сборной России»

Добавил бы: "... и расформированием каждой второй (возможны варианты) команды мастеров из этого города".
И кстати, сборная строителей у нас в НН уже сыграла, причем зимой.
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что каждый новый стадион, который строится к чемпионату мира 2018 года, будет открываться матчем с участием национальной команды.
«У нас есть не только желание открывать каждый новый построенный стадион к ЧМ-2018 матчем сборной России. Это, я скажу, жизненная необходимость. Нам необходимо каждую возведенную футбольную арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала.
В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций. Но даты проведения домашних товарищеских матчей сборной России будут зависеть от сроков сдачи стадионов в эксплуатацию», – заявил он.