Кафанов может стать номинальным наставником «Ростова»

Нахера столько заморочек, запудрили мозги уже всем .Консультант Бердыев ....уже стал заместителем Кириченко. Когда же уже он станет на своё привычное место .......Главный тренер команды РОСТСЕЛЬМАШ
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов может быть назначен наставником донского клуба, так как у действующего и.о. главного тренера команды Дмитрия Кириченко нет лицензии категории Pro.
Ранее сообщалось, что Бердыев в ближайшее время вернется в «Ростов». В команде он продолжит исполнять обязанности консультанта, но уже не на добровольных началах.
Напомним, что Кириченко официально приступил к обязанностям главного тренера с 8 августа после ухода Бердыева.