Кафанов может стать номинальным наставником «Ростова»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов может быть назначен наставником донского клуба, так как у действующего и.о. главного тренера команды Дмитрия Кириченко нет лицензии категории Pro.

Ранее сообщалось, что Бердыев в ближайшее время вернется в «Ростов». В команде он продолжит исполнять обязанности консультанта, но уже не на добровольных началах.

Напомним, что Кириченко официально приступил к обязанностям главного тренера с 8 августа после ухода Бердыева.