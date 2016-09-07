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    Кафанов может стать номинальным наставником «Ростова»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов может быть назначен наставником донского клуба, так как у действующего и.о. главного тренера команды Дмитрия Кириченко нет лицензии категории Pro.

    Ранее сообщалось, что Бердыев в ближайшее время вернется в «Ростов». В команде он продолжит исполнять обязанности консультанта, но уже не на добровольных началах.

    Напомним, что Кириченко официально приступил к обязанностям главного тренера с 8 августа после ухода Бердыева.

    Источник: Известия

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    07.09.2016 07:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +176

      gencha19 7 сентября 2016, 21:34

      Нахера столько заморочек, запудрили мозги уже всем .Консультант Бердыев ....уже стал заместителем Кириченко. Когда же уже он станет на своё привычное место .......Главный тренер команды РОСТСЕЛЬМАШ

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      Рейтинг: +1297

      compka > gencha19 7 сентября 2016, 23:21

      не всё так просто, спонсор остался прежний, а руководству Ростова хочется и Бердыева сохранить и спонсора

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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 сентября 2016, 12:24

      Когда-же уже они определятся с тренером, и жаль, что это будет не Бердыев...

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