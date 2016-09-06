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    Мутко: «Первый сбор под руководством Черчесова можно занести сборной России в актив»

    Глава РФС Виталий Мутко после победы сборной России в контрольном поединке над Ганой (1:0) отметил, что доволен работой главного тренера Станислава Черчесова. Министр спорта подчеркнул, что первый сбор под руководством нового наставника можно занести национальной команде в актив.

    «В контрольных матчах абсолютно довольным игрой никто, наверное, не будет. Сейчас много новых футболистов выходило, схема другая. Идет работа, и мы это видим.

    Я доволен работой главного тренера, ребят. Мы видим, что это только вторая игра обновленной команды, и первый тайм с Ганой мне особенно понравился и по самоотдаче, и по желанию.

    В целом я доволен и отношением к делу, и результатом, атмосферой. Так что я бы этот первый сбор главному тренеру и всей команде занес в актив. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2016 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2016, 08:24

      Поди,вмазал от облегчения?На этот раз пронесло? Ну-ну....

      0
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    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 7 сентября 2016, 07:41

      Не играли вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 7 сентября 2016, 07:40

      Неплохое начало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 сентября 2016, 06:51

      с почином...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 сентября 2016, 06:33

      Не проиграли чуть более слабым, и ладно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 7 сентября 2016, 01:26

      От пассивного в позитив

      0
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