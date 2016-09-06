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    Президент «Урала»: «Информацией об уходе Шоха в «Динамо» не владею»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не владеет информацией относительно ухода спортивного директора екатеринбуржцев Рохуса Шоха в «Динамо». Сегодня СМИ сообщили, что Шох может занять аналогичный пост в московском клубе, после того, как его покинул Роман Орещук.

    «Пока у меня такой информации нет. Шох мне не говорил, что уходит в «Динамо». Если ему поступит предложение от московского клуба, что ж, он взрослый человек, сделает свой выбор, примет сам решение. Какие тут могут быть вопросы? Но сейчас таких данных у меня нет. Завтра он должен быть на работе в «Урале», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 17:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 сентября 2016, 20:51

      Конечно уйдет там пожирнее

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 6 сентября 2016, 18:13

      Сомневаюсь, что Шоху дадут просто так уйти

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