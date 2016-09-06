«Реал» признан лучшим клубом сезона-2015/16 по версии ECA

Ну охренеть теперь) А разве победитель ЛЧ - недостаточный показатель лучшей команды?)
А какие это "выдающиеся достижения в течение сезона"?)
«Реал» признан Ассоциацией европейских клубов (ECA) лучшей командой минувшего сезона.
Данная награда была вручена «сливочным» «за выдающиеся достижения в течение сезона, а также за завоевание 11-го титула победителя Лиги чемпионов».
Во время Генеральной ассамблеи ЕСА в Женеве награду получил вице-президент Королевского клуба Педро Лопес Хименес.
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— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 6 сентября 2016 г.