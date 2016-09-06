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    «Реал» признан лучшим клубом сезона-2015/16 по версии ECA

    «Реал» признан Ассоциацией европейских клубов (ECA) лучшей командой минувшего сезона.

    Данная награда была вручена «сливочным» «за выдающиеся достижения в течение сезона, а также за завоевание 11-го титула победителя Лиги чемпионов».

    Во время Генеральной ассамблеи ЕСА в Женеве награду получил вице-президент Королевского клуба Педро Лопес Хименес.

    Источник: ФК «Реал»

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    06.09.2016 17:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 сентября 2016, 09:23

      Ну охренеть теперь) А разве победитель ЛЧ - недостаточный показатель лучшей команды?)
      А какие это "выдающиеся достижения в течение сезона"?)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 6 сентября 2016, 18:19

      Кто бы сомневался)

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