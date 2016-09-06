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    Болельщики признали Азара лучшим игроком АПЛ в августе, Моуринью – лучшим тренером

    Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге по версии болельщиков. Бельгиец, который забил в трех матчах прошедшего месяца два гола и сделал одну результативную передачу, набрал 41% голосов, опередив Антонио Валенсию из «Манчестер Юнайтед» и Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».

    Лучшим тренером августа стал наставник «МЮ» Жозе Моуринью. Португальский специалист, одержавший с манкунианцами три победы в трех матчах, набрал 40 процентов голосов и опередил Антонио Конте («Челси») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).

    Источник: Premierleague.com

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    06.09.2016 13:04
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +224

      Ele13 6 сентября 2016, 15:56

      Справедливо!

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