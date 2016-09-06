Креспо: «В Анчелотти нравятся человеческие качества, а в Моуринью – профессиональные навыки»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо выделил основные положительные качества Жозе Моуринью, Свен-Йорана Эрикссона и Карло Анчелотти.

«В Анчелотти меня привлекают его человеческие качества. А Моуринью нравится своими профессиональными навыками. Португалец постоянно сопереживает за своих футболистов. А вот Эрикссон четко определял проблему и делал правильный выбор в ее решении», – заявил Креспо.