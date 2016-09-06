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    Креспо: «В Анчелотти нравятся человеческие качества, а в Моуринью – профессиональные навыки»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо выделил основные положительные качества Жозе Моуринью, Свен-Йорана Эрикссона и Карло Анчелотти.

    «В Анчелотти меня привлекают его человеческие качества. А Моуринью нравится своими профессиональными навыками. Португалец постоянно сопереживает за своих футболистов. А вот Эрикссон четко определял проблему и делал правильный выбор в ее решении», – заявил Креспо.

    Источник: Nacion

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    06.09.2016 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 сентября 2016, 08:43

      когда тебе покупают игроков на 200 лямов можно и профессиональные качества вообще не проявлять а вот посмотрел бы я на Особенного в Ростове и я уверен он бы с ними вылетел в ФНЛ

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