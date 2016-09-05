Райола: «Мы близки к тому, что через два-четыре года футболист будет стоить 200 миллионов»

Агент Мино Райола поделился своим мнением о трансферной стоимости футболистов, отметив, что с каждым годом она будет повышаться.

«Если учесть развитие экономики, то футбол близок к тому, что через два-четыре года один из игроков будет стоить 200 миллионов евро. Возможно, за такие деньги будет куплен чудо-футболист уровня Неймара или Лионелся Месси», – заявил Райола.

Напомним, на данный момент трансферный рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который летом приобрел у «Ювентуса» полузащитника Поля Погба за 105 миллионов евро.