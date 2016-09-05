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    Пашинин вернулся к работе с «Локомотивом»

    Тренер «Локомотива» Олег Пашинин вернулся к работе с командой после госпитализации в связи с проблемами со спиной.

    «Олег Пашинин чувствует себя хорошо и провел полноценный день с командой. Он активно участвовал в работе тренерского штаба. После контрольного матча с «Арсеналом» болельщики пообщались с Олегом Алексеевичем, и он всех поблагодарил за добрые пожелания, за слова поддержки. Конечно, Олег Алексеевич должен быть в заявке команды на матч со «Спартаком», – сообщил пресс-атташе клуба Андрей Бодров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2016 21:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 6 сентября 2016, 16:00

      Здоровья!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 сентября 2016, 21:23

      крепкого здоровья!

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