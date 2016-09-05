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    Бердыев останется в «Ростове» и получит более обширные полномочия

    Экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев продолжит работать в клубе с берегов Дона, но уже с более обширными полномочиями.

    Специалист расторг контракт с желто-синими в августе, однако при этом продолжил консультации тренерского штаба во главе с Дмитрием Кириченко, что привело к выходу ростовчан в групповой раунд Лиги чемпионов. После этого 64-летний наставник и руководство клуба приняли решение продолжить сотрудничество.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 18:25
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +365

      yaran56 7 сентября 2016, 07:10

      Ситуация с Бердыевым это когда любит и уважает народ, а решают чинуши. Вот когда будет решать народ думаю все будет по другому.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 сентября 2016, 13:41

      Раньше с уважением относился к ФК Ростов, но в данном случае они проявили слабость! Стоило сказать: "Ты ушел от нас в жажде наживы, ну тогда пошел на........., а не возвращение тебе"! А они еще и полномочия увеличили, лишь бы вернулся........
      Слабо! Слабо!

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 сентября 2016, 10:33

      Хорошая новость!!! Удачи Ростову и побед.

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 сентября 2016, 10:12

      КББ-профи!
      Удачи ростовчанам!

      3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 сентября 2016, 06:56

      и это правильно

      1
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 6 сентября 2016, 06:47

      Принятие решения о сотрудничестве и наделение более обширными полномочиями абсолютно не вытекают из содержания статьи. Тренерам и игрокам желаю не оказаться деклассированными в выездном матче с Баварией. Переживаю за команду всем сердцем как и великое множество искренних болельщиков с берегов Дона и всей России!

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 6 сентября 2016, 06:05

      Ну почему же хоть один клуб из Ростова уважать будут? Есть ещё гандбольная женская команда: обладатель Кубка России и Суперкубка. В этом году в гандбольной Лиге Чемпионов играть будут. Так что желаю им большой удачи.
      Что касается футбола. Думаю, что господин Саввиди там дел наделает. Он уже рулил клубом в 90-е и в Ростове хорошо помнят, чем всё кончилось. А господину Бердыеву желаю удачи. Он очень хороший тренер. а без хороших денег команду не создашь. Правда, к ним ещё талант нужен. Посмотрим. что покажет матч с "Крыльями".

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2016, 01:21

      ДИБРОВ ХВАТИТЬ НЫТЬ И СТРОИТЬ ИЗ СЕБЯ ПАТРИОТА РОСТОВА...СПРОСИ У ФОМЕНКО КАК СПОНСОРОВ ИСКАТЬ....СЕЙЧАС НАДО САВИДИ ЗАМЕНИТЬ

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 5 сентября 2016, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди на пенсию

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2016, 22:40

      Дебютант ЛЧ Ростов будет наглядно показывать коням, как нужно играть в этом турнире, при этом то и дело похлопывая их по щёчке, как бы чего не вышло))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 6 сентября 2016, 11:40

      Бугагагага, а почему сектанты?!
      СЕКТАНТ — СЕКТАНТ, сектанта, муж. 1. Последователь какой нибудь религиозной секты. 2. перен. Человек узких догматических взглядов (неод.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
      Болельщики Ростова исповедуют в основном православие и мусульманскую религию. Я не могу понять где здесь секта?!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 6 сентября 2016, 11:41

      Тебя в ПТУ не учили о том, что существует три основные религии?!

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