Бердыев останется в «Ростове» и получит более обширные полномочия

Экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев продолжит работать в клубе с берегов Дона, но уже с более обширными полномочиями.

Специалист расторг контракт с желто-синими в августе, однако при этом продолжил консультации тренерского штаба во главе с Дмитрием Кириченко, что привело к выходу ростовчан в групповой раунд Лиги чемпионов. После этого 64-летний наставник и руководство клуба приняли решение продолжить сотрудничество.