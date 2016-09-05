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    ЦСКА получил разрешение на проведение матчей Лиги чемпионов на новом стадионе

    ЦСКА получил от УЕФА разрешение на проведение домашних игр Лиги чемпионов на своем новом стадионе. Напомним, арена красно-синих была сдана в эксплуатацию в прошлом месяце и уже успела принять товарищескую встречу армейцев с «Торпедо» (3:0). Первый официальный поединок на «Арене ЦСКА» состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Матчи ЦСКА пройдут на следующей площадке: «Стадион ЦСКА, Москва», – сообщила пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что стартовый домашний матч группового раунда Лиги чемпионов подопечные Леонида Слуцкого проведут 27 сентября против «Тоттенхэма».

    Источник: ТАСС

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    05.09.2016 15:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 сентября 2016, 22:05

      Гоните Слуцкого, пока не поздно. И пинками его, пинками....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 сентября 2016, 18:44

      Спартак обзавёлся своим стадионом , теперь вот и ЦСКА) Слава богу) теперь наш газон никто попусту топтать и изнашивать не будет)

      2
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      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > KalterJax 5 сентября 2016, 21:31

      там сборная завтра играть будет, поэтому потопчут)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 5 сентября 2016, 18:36

      ВОТ БЫ СМЕШНО БЫЛО ЕСЛИ БЫ НЕ ПОЛУЧИЛ!!! БУ-ГА-ГА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 5 сентября 2016, 18:12

      хоть теперь в Москве можно на нормальные стадионы ходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 5 сентября 2016, 18:02

      Кони))), примите поздравления от спартача)))...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2016, 17:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сортир арена)

      -12
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      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Тraumtanzеr 5 сентября 2016, 17:57

      уже все поняли, что у тебя плохо с глазами иди к врачу сходи может поможет

      3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 007abdul007 5 сентября 2016, 19:29

      Тебе не врач и даже аллах уже не поможет)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Тraumtanzеr 5 сентября 2016, 21:33

      у меня всё нормально, я не вижу того, чего нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 5 сентября 2016, 16:27

      А зрителей допустят?

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 сентября 2016, 16:22

      UEFA = Юнион Европейских Фанатов Армейцев

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 5 сентября 2016, 16:20

      Здорово!

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 5 сентября 2016, 16:15

      В добрый путь!...

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