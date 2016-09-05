«Арсенал» не смог внести Авала в заявку из-за проблем с документами

Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин объяснил, по каким причинами новичок команды Мохаммед Авала оказался вне заявки на сезон. Напомним, 28-летний ганский защитник пополнил ряды «канониров» во время летнего трансферного окна, заключив контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

«К сожалению, мы не получили все документы от его предыдущего клуба «Раджа Касабланка». Это и не позволило внести Авала в заявку. Что ждет футболиста в дальнейшем? Сегодня будет заседание правления клуба, на нем решим вопрос», – сказал Никитин.