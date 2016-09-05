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    «Урал» ответил Орещуку по поводу шутки о возрасте Конате

    «Урал» ответил на шутку спортивного директора «Динамо» Романа Орещука относительно возраста новичка екатеринбуржцев Мохамеда Конате. Напомним, ивуарийцу на данный момент исполнилось 18 лет полных лет. Орещук же на своей странице в Twitter написал следующее: «Ему 18 до 100 осталось, судя по фото».

    «Урал» считает некорректным подобные высказывания со стороны официального представителя клуба, не имеющего отношения ни к нашему клубу, ни к данному футболисту, а также не являющегося представителем СМИ или рядовым болельщиком. Подобные высказывания, на наш взгляд, демонстрируют явное неуважение к коллегам по футбольной семье.

    Считаем необходимым отметить, что трансферная политика нашего клуба направлена не на приобретение дорогостоящих возрастных футболистов, а на приглашение в команду молодых и перспективных игроков.

    Просим Романа Орещука в будущем воздержаться от подобных высказываний», – сказано в сообщении.

    Источник: ФК «Урал»

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    05.09.2016 13:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 05:48

      Да надоели уже эти шутки про возраст африканских футболистов. Вот выйдет на поле и посмотрим. Как-будто у нас мало тех кто выглядит намного старше чем является по паспорту. Тут больше раскрутки футболисту Урала, чем этому глупому спортивному функционеру.

      0
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      Рейтинг: +25

      Jihn 5 сентября 2016, 21:58

      Конате - рептилоид с Рен-ТВ, совсем юн еще. Прокопенко говорил, что они живут тысячу лет.

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      Рейтинг: +1159

      Karpathian > Jihn 6 сентября 2016, 11:58

      лол

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 сентября 2016, 18:33

      Так то да не на кухне, поаккуратнее надо с высказываниями.

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 13:29

      набили бы ему ебло ды и все

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