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    Глава РЖД: «Локомотив» переживает непростые времена, а у кого сейчас по-другому?»

    Глава РЖД Олег Белозеров выразил надежду, что изменения в руководстве «Локомотива» пойдут клубу на пользу. Также, по его словам, железнодорожники являются не единственными, кто переживает сейчас непростые времена. Напомним, в августе Ольгу Смородскую на посту президента красно-зеленых сменил Илья Геркус.

    В воскресенье, 11 сентября, в рамках шестого тура РФПЛ подопечным Юрия Семина предстоит поединок с лидером чемпионата – «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Не скажу, что часто хожу на стадион, но мои визиты почти всегда совпадали с победами нашей команды, видимо, приношу удачу. Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к «Локомотиву», это наша гордость. Клуб переживает не очень простые времена, но кому сейчас легко? Ситуация с приходом нового руководства наверняка стабилизируется», – сказал Белозеров.

    Источник: ТАСС

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    05.09.2016 12:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 сентября 2016, 18:53

      хватит прибедняться! РЖД госкорпорация, с огромный неисчерпаемым мешком денег! какие плохие времена? люди, как ездили на поездах, так и будут ездить, а свои убытки будете компенсировать удорожанием тарифов на проезд! не хочешь вкладывать особо в клуб, так и скажи.

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 5 сентября 2016, 18:44

      "Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к «Локомотиву», это наша гордость"

      Это как понять?? он не равнодушен к Локомотиву?

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2016, 16:04

      Если сменить руководство РЖД,поставив компетентных и честных железнодорожников,то команда будет как сыр в масле кататься.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 сентября 2016, 13:55

      надеюсь в этом сезоне локо покажет хороший результат и зимой бы усилиться не плохо бы было локо в этом сезоне надо кубок брать тк про чемпионство пока рано говорить но взять кубок по силам

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 12:25

      в ЧР не болею ни за кого. Локо просто удачи желаю. хороший клуб

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