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    Месси: «Подумал, что нужно измениться»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что решил перекрасить волосы для того, чтобы взять новую точку отсчета в своей жизни.

    «Идея покрасить волосы пришла ко мне в один особо тяжелый день. В этот момент я решил начать новую жизнь. Я подумал, что нужно измениться и начать все сначала», – рассказал Месси в эфире шоу Polemica en el bar на телеканале Telefe.

    Напомним, что Месси впервые появился на публике с измененным цветом волос после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 09:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2016, 12:02

      Месси не подходит такой стиль совершенно, имхо. мог бы просто отрастить бороду, или как-то подстричься без покраски

      0
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > dolf666 7 сентября 2016, 15:19

      тебе не пох?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 сентября 2016, 20:13

      что то не пошло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 сентября 2016, 12:32

      Про*бет ЧМ ориентацию сменит, вместе с Кристинкой будет на яхте мужиков катать )))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 сентября 2016, 11:39

      Девушки тоже когда хотят меняться либо волосы красят или прическу меняют

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > MEHROJ ЗЕНИТ 7 сентября 2016, 15:20

      ну ты капитан очевидность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 5 сентября 2016, 11:20

      Побрутальнее стал, а то на взрослого ребенка был похож.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 сентября 2016, 11:03

      Что за такой тяжёлый день?)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Den Bull 7 сентября 2016, 15:20

      ты посрать не сходил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2016, 10:54

      у наших бы уже волосы повыпадали, если б они перекрашивали их в особо тяжёлые дни

      4
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Chesn0k 5 сентября 2016, 11:23

      У наших не бывает тяжелых дней - у них зп по3-5 миллиончиков..
      Что им грустить из-за каких-то матчей..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Protosser 7 сентября 2016, 15:21

      завидно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 сентября 2016, 10:44

      Охренеть он изменился и жизнь заново начал. С таким бы успехом мог просто ногти подстричь и все объявить, что у него начинается жизнь с нуля.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 сентября 2016, 10:36

      обычно женщины начинают новую жизнь с покраски волос))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Chernyi Lis 5 сентября 2016, 11:24

      точно подмечено, мужики обычно или бороду бреют или наоборот её отращивают.

      1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 10:08

      расстроился после поражения и поседел)))

      -1
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