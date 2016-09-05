Анчелотти: «С нетерпением жду матчей с «Атлетико»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассчитывает поправить свою личную статистику в противостоянии с мадридским «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я с нетерпением жду этих матчей и хочу победить в них. В прошедшие годы я не мог выиграть у «Атлетико» на его поле ни в составе «Челси», ни «Реала». Сейчас уже все понимают, насколько сильна эта команда», – заявил Анчелотти.

Напомним, что первый матч между «Баварией» и «Атлетико» пройдет 28 сентября в Мадриде.