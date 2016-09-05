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    Анчелотти: «С нетерпением жду матчей с «Атлетико»

    Наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассчитывает поправить свою личную статистику в противостоянии с мадридским «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Я с нетерпением жду этих матчей и хочу победить в них. В прошедшие годы я не мог выиграть у «Атлетико» на его поле ни в составе «Челси», ни «Реала». Сейчас уже все понимают, насколько сильна эта команда», – заявил Анчелотти.

    Напомним, что первый матч между «Баварией» и «Атлетико» пройдет 28 сентября в Мадриде.

    Источник: Marca

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    05.09.2016 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 сентября 2016, 12:10

      Атлетико щас в спаде... в германии нету соперников поэтому так жаждет

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