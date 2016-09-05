Ловчев: «Сейчас каждая домохозяйка знает, что сборная у нас никакая»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев назвал главную задачу сборной России при подготовке к чемпионату мира 2018 года.

«Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!» Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: «Брежнев-то совсем охренел!» Потому что смотрели, переживали, – вот что основное.

Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Каждый обязан слышать от тренера: «Не добежишь, не выложишься, ногу уберешь, – сразу замена!». Этим определяется наполненность трибун и отношение к сборной. Про нее не должны говорить: команда Слуцкого, Капелло или Черчесова. Про нее должны говорить: сборная России!», – заявил Ловчев.