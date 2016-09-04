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    Семин: «Локомотив» надолго потерял Тарасова»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными игроками в московской команде. Российский специалист также подтвердил информацию о том, что хавбек железнодорожников Дмитрий Тарасов пропустит длительный отрезок времени из-за травмы.

    – В наш тренерский штаб после болезни возвращается Олег Пашинин – проблемы со спиной, заработанные им еще в бытность игроком, на данный момент решены. Как обычно, с тревогой ожидаем возвращения сборников. Тарасова мы уже потеряли и надолго, хотя окончательный диагноз травмы ему поставят в Италии, куда он сейчас отправился. В тяжелых климатических условиях сыграл за сборную Узбекистана Виталий Денисов.

    – Получается, что «Локомотив» приобрел динамовца Игоря Денисова вовремя. Против «Спартака» он наверняка отметит дебют в вашей команде?

    – Денисов нужен «Локомотиву», но по его участию в игре со «Спартаком» еще не решено. У нас на позиции центрального полузащитника хорошая конкуренция, и на поле выйдет сильнейший игрок на данный момент.

    – Как прошло знакомство новичков с командой?

    – Оказалось приятным. Мне очень нравится, как Игорь Денисов и Игорь Портнягин тренируются, готовятся к ответственному матчу со «Спартаком». Впрочем, то же самое могу сказать и обо всей команде.

    – Вы не упомянули еще Бориса Ротенберга.

    – Он пока работает по индивидуальной программе, но в ближайшие дни присоединится к общей группе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2016 18:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 сентября 2016, 00:08

      ...здоровья !

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 4 сентября 2016, 22:20

      Ну всё в Дом -2 можно идти до полного восстановления(шутка)

      Конечно здоровья.Да Денисова вовремя подписали.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 сентября 2016, 20:47

      Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 сентября 2016, 19:39

      Как только Таросов женился на Бузовой перестал вообщеиграть в футбол.Одни травмы и тусовки.По физическим данным очень даже не плохой игрок,но Увы.....

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 сентября 2016, 19:07

      Смородская с работы вылетела,за ней надолго выбыл Тарасов....Не она ли его науськала одеть против Фенербахчи специфическую маечку ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +215

      iuda > yorgenbarenz 5 сентября 2016, 10:48

      Тело Димы - мозги Оли

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 сентября 2016, 19:02

      Очень жаль.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 сентября 2016, 18:49

      вот это да. Денисов и вправду вовремя пришел...

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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 > Joko21 4 сентября 2016, 18:58

      Это точно)))

      -2
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