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    Мутко: «Стадион в Санкт-Петербурге строится за счет пенсионеров? Это передергивание»

    Министр спорта России Виталий Мутко поделился своими наблюдениями от визита на стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    – Что вы увидели на объекте, когда его посещали?

    – Там хорошая ситуация. Главное, что заказчик и новый подрядчик абсолютно контролируют ситуацию. Все вопросы в течение месяца от предыдущего подрядчика переданы, недоделки устранены. Там были вопросы. Задача стоит к концу сентября закрыть периметр, доделать все и с октября приступить к отделке стадиона. Вот задача.

    – Нет ли желания подключить к финансированию тех, кто предложил коррупционные схемы, согласно которым стройка идет за счет простых питерских пенсионеров?

    – Это не так. Это – передергивание. Так можно все передернуть. Мы должны понимать. что ЧМ – это проект который развивает страну. Вчера был на стадионе. 2500 рабочих трудится. Это – в основном петербургские предприятия, это – занятость, налоги, зарплаты людей. Не забывайте об этом тоже. Два дня назад был в Ростове-на-Дону. Наверное, это надо больше показывать – новый аэропорт просто с нуля был построен за 2 года. С 1 декабря 2017 года полеты оттуда начнутся. За 40 лет никто не строил такие объекты. Благодаря ЧМ он получил возможность быть построенным. 40 миллиардов инвестиций, из них 20 миллиардов – частных инвестиций. Огромный терминал, взлетные полосы… Думаю, для ростовской области это будет прорыв. Таким образом уже четыре аэропортных комплекса модернизировали к ЧМ. В Петербурге был на проспекте Металлистов. Там все брошено, бурьян по пояс. Сейчас туда инвестируют деньги – будет построен стадион. В итоге муниципальная школа «Зенит» за всю свою историю впервые получит свой дом. Вот что самое главное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2016 16:37
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +24

      seawave 5 сентября 2016, 10:38

      Целый аэропорт успели построить за 2 года!Со всей инфраструктурой!!! А на строящийся стадион до сих пор передергивать приходится!

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      Рейтинг: +21

      @edm.music 4 сентября 2016, 23:28

      ну достройте уже наконец - то, ! Ну за**бли красть..так и хочется сказать - это Россия..но, так не охото этого говорить(( Эхх....(

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      Рейтинг: +108

      sciline10 4 сентября 2016, 22:55

      истинный чинуша, как он на матч тв изворачивался и уходил от вопроса, это просто незабываемо. Задали конкретный вопрос- нет ли желания привлечь к финансированию тех кто пилит бюджетные деньги с этого стадиона уже лет как 10, так нет начал про ростов говорить, про школу зенита, чё бл несёт...

      0
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      Рейтинг: +121

      vog 4 сентября 2016, 20:12

      Этот золотой стадион еще долго будет аукаться пенсионерам и не только им.

      4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 4 сентября 2016, 20:01

      Мудко самый главный в этой шайке, которая строит и никак не достроит самый "крутой" стадион в стране. Ведь без его ведома, визы, да и просто ц.у., никаких телодвижений в российском спорте не происходит.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 сентября 2016, 19:47

      Лихо он тему перевел и вообще ни какого ответа не дал!Все разворовали,распихали по карманам и теперь все под контролем у него!Будь чиновники не в доле,за такие финансовые махинации посадили бы уже всех.А получается свой счёт пополнили и мол смотрите какие постройки возводятся,за 40 лет таких не строила страна.Сжечь их всех в печи,а саму печку растопить Мудко!!!

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 сентября 2016, 18:58

      Я живу в Ростове,напротив аэропорта.Из моих окон( 9 этаж) отлично видно сколько самолётов садится и взлетает.НУ НЕТ ЗДЕСЬ ПРОБОК.Небольшой аэродром спокойно обслуживает всех пассажиров.Вопрос- Из чьего кармана будет финансирование нового большого аэропорта?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 4 сентября 2016, 18:59

      А если надо было принять людей для ЧМ18,можно было и до Краснодара,а потом автобусом 4 часа в Ростов

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 4 сентября 2016, 19:16

      Это не важно, может быть и не нужен. главное строить, как газопроводы, которые нечем наполнить. А сроят не кто поподя, а кто надо.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 4 сентября 2016, 19:19

      И я про это

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > андрей андреев 4 сентября 2016, 20:13

      это не аэропорт а сарай, покрасить и выбросить, как и олимп-2.


      За сколько то лет в стране хоть что то для людей строится, а нытья еще больше. Деньги воруют? ну у нас всегда воровали, эти деньги бы и там бы до нас не дошли, а так уже город приятнее становится, а не развалины одни которые 30 лет никто даже не штукатурил и не красил.

      Вот что цирк в который в Питере это да, прям эталон коррупции, сажать и сажать надо, но это же питер там простительно.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 4 сентября 2016, 21:40

      Я к тому,что нужно жить по средствам.Стадион,аэропорт,это хорошо.Толькл мы недавно работали в центре(Варфаламеева),у них вода в КОЛОНКЕ и туалет на улице(деревянный во дворе).21 век.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 сентября 2016, 18:32

      зенит в сочи отправить

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 сентября 2016, 18:01

      Конечно передёргивание...мутко убейся,сделай одолжение всему российскому народу.

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      Рейтинг: +183

      бочаров 4 сентября 2016, 17:39

      а причём Ростов тебя про Питер спрашивают умеешь уходить от ответа лис

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