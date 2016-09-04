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    Талалаев: «Впечатление от игры сборной России позитивное»

    Бывший наставник «Волги» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от первой игры сборной России под руководством Станислава Черчесова. Напомним, что национальная команда сыграла в товарищеском матче вничью с Турцией (0:0).

    «Впечатление об игре позитивное. Первый тайм был хорошим, целостным. Команда играла агрессивно, с желанием. Порой даже демонтировала хороший отбор на чужой половине поля, что раньше можно было увидеть редко.

    В игре есть недостатки. Было сложно ожидать, что после полутора дней работы сразу появится хорошее взаимопонимание и острые моменты. И все же наши игроки сделали мало ударов по воротам», — сказал Талалаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2016 14:50
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