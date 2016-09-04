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    Оздоев: «Сборная России сильнее всех»

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев выразил надежду, что на чемпионате мира-2018 национальная команда добьется успеха.

    – Есть отличия сборной Фабио Капелло от команды Станислава Черчесова?

    – У каждого тренера свой подход. Станислав Саламович больше работал в России, мы знаем его, каждый игрок понимает, чего он хочет. Говорим на одном языке.

    – «Рубин» начал сезон не очень хорошо, но вас и Канунникова вызвали. Почему?

    – Наверное, тренер смотрит на то, как играет каждый. Старт плохой, в ближайшее время исправимся. Нас вызвали, значит, должны защищать честь страны и оправдывать вызов.

    – Какие впечатления от матча с Турцией?

    – Всегда приятно играть за национальную команду, старался показать максимум. Самое главное, что не проиграли.

    – Своими действия довольны?

    – Не сказать, что на сто процентов.

    – У вас новый тренер не только в сборной, но и в клубе. Так интересней?

    – Не сказал бы, что интересней, когда часто меняются тренеры. Надеюсь, что Станислав Саламович останется надолго и мы покажем хороший результат на чемпионате мира. Надеюсь, и в «Рубине» все наладится и тренер проработает долго.

    – Хороший результат на ЧМ – это какой?

    – Каждому хочется выигрывать титулы, а там будет видно, как далеко мы пройдем и чего добьемся.

    – Дмитрий Полоз вчера сказал, что сборная России сильнее Ганы. Согласны?

    – Согласен с тем, что наша сборная сильнее всех.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2016 14:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 сентября 2016, 20:46

      Евро 16 , тут не нужно больше никаких слов!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      rq55 4 сентября 2016, 19:56

      Опять начинается, мы самые лучшие и тд, а потом на крупном турнире обосремся как было на евро!

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 4 сентября 2016, 19:50

      Ты ударился *?

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 сентября 2016, 18:05

      опять шапками закидывают и лесть со всех щелей - не надоело?... пока ни одной внятной игры не было - смысл распевать дифирамбы?

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 4 сентября 2016, 17:49

      Оздоев нормальный пацан. И если он считает, что сборная России сильнее всех, то пусть берет и доказывает, благо ему это возможность дали.

      -2
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      Рейтинг: +798

      Vepras 4 сентября 2016, 17:36

      Оздоеву вместе с клубной командой для начала выйти из зоны вылета ))), сейчас видно в тренде приглашать в сборную игроков из низов дивизиона.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 4 сентября 2016, 17:35

      «Сборная России сильнее всех», только тщательно это от всех скрывает....

      4
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      Рейтинг: +176

      gencha19 4 сентября 2016, 17:32

      Если Оздоев верит , что наша сборная лучше остальных - это хорошо. Только пусть заставит поверить в это болельщиков. С такой игрой чёт с трудом пока верится.

      4
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      Рейтинг: -12

      SANYABET 4 сентября 2016, 16:47

      Еще один прозомбированный

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2016, 15:49

      До чемпионата мира есть еще время, если У Черчесова хватит воли и таланта подготовить команду, мы возможно и увидим сильную сборную)))

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