Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко советует Газзаеву вести себя в рамках приличия

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слова Валерия Газзаева о его работе на посту президента РФС. Напомним, ранее Газзаев заявил, что Мутко занимается футболом спустя рукава.

    – Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?

    – Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2016 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2016, 17:26

      Господин Мутко, Вам Путин как то подарил самоучитель английского языка...........вы выучили язык?! Конечно нет!!! Вы опозорились на весь мир........https://www.youtube.com/watch?v=hL8EvzPdARI
      Для того чтобы возглавлять РФС по крайней мере надо было бы поиграть в футбол высшей лиге или быть тренером серьезной команды, а Вы из ПТУ до номенклатурного функционера доросли.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 сентября 2016, 16:54

      Камень кидать надо не в огород, а в тебя,
      Как похоронил надежды инвалидов, говоря - их любя.
      Как можно такое допустить - нас не пустить.
      Мы же из Великой России, по вашим словам, все б там жить.
      Правда и Газзаев для меня - та же муть,
      Набить карманы, а футбол - как-нибудь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > subbotaspartak 9 октября 2016, 18:25

      Молодчина, Демьян, ты наш, Бедный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 сентября 2016, 16:44

      Всем похрен на тебя, паразит чиновничий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 сентября 2016, 16:13

      А муДко сколько лет уже ведет себя правильно!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 4 сентября 2016, 16:02

      Я не первый год в спорте,понимаю,что ещё не все развалил,надо ещё годик другой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 4 сентября 2016, 15:28

      Вы не первый год в спорте, потому что в команде Питерского правящего сообщества...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 4 сентября 2016, 15:24

      Присоединяюсь к словам Газзаева ! Одна болтология от Мутко ,дел не видно !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 4 сентября 2016, 14:57

      Тебе камень не в огород, а в рожу надо сразу за все!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 сентября 2016, 14:56

      Газзаев прав на 100% .......... гнать " мудкова " надо ........ иначе футболу в России гаплык ....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 4 сентября 2016, 14:53

      газаев молодец. так и надо нужны частные команды а не как у нас все на бюджете сидят почти кроме 4-5 команд.а мутко видать выгодно это

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11