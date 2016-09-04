Мутко советует Газзаеву вести себя в рамках приличия

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слова Валерия Газзаева о его работе на посту президента РФС. Напомним, ранее Газзаев заявил, что Мутко занимается футболом спустя рукава.

– Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?

– Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...