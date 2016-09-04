Мутко советует Газзаеву вести себя в рамках приличия

Господин Мутко, Вам Путин как то подарил самоучитель английского языка...........вы выучили язык?! Конечно нет!!! Вы опозорились на весь мир........https://www.youtube.com/watch?v=hL8EvzPdARI
Для того чтобы возглавлять РФС по крайней мере надо было бы поиграть в футбол высшей лиге или быть тренером серьезной команды, а Вы из ПТУ до номенклатурного функционера доросли.....
Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слова Валерия Газзаева о его работе на посту президента РФС. Напомним, ранее Газзаев заявил, что Мутко занимается футболом спустя рукава.
– Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?
– Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...