Сборная России может не провести матч в Сочи в 2016 году

Президент РФС Виталий Мутко выразил сомнение в возможности проведения в этом году матча сборной России в Сочи на стадионе «Фишт».

«Сочи в этом году? Думаю, было бы легкомысленно с моей стороны говорить об этом. Думаю, будет проблематично. Какое-то тестовое событие мы, думаю, проведем. Знаете, тут не все зависит от сборной России. Стадион в хорошей стадии, но есть тестирование и прочее, а это все-таки международный матч. Мне сейчас сложно сказать, все будет зависеть от готовности стадиона», – заявил Мутко.