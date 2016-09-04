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    Сборная России может не провести матч в Сочи в 2016 году

    Президент РФС Виталий Мутко выразил сомнение в возможности проведения в этом году матча сборной России в Сочи на стадионе «Фишт».

    «Сочи в этом году? Думаю, было бы легкомысленно с моей стороны говорить об этом. Думаю, будет проблематично. Какое-то тестовое событие мы, думаю, проведем. Знаете, тут не все зависит от сборной России. Стадион в хорошей стадии, но есть тестирование и прочее, а это все-таки международный матч. Мне сейчас сложно сказать, все будет зависеть от готовности стадиона», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    04.09.2016 11:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 сентября 2016, 11:54

      Обкурилься что ли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 сентября 2016, 11:25

      Он сам понял, что сказал ?))Бред Мудка ....

      1
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