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    Руководство Ла Лиги хочет ввести видеоповторы с сезона-2017/18

    Руководство Ла Лиги обратилось к Королевской испанской федерации футбола с предложением испытать систему видеоповторов.

    «В своем письме Ла Лига попросила федерацию связаться с Международным советом футбольных ассоциаций на предмет тестирования видеотехнологий в матчах Кубка Короля-2017/18 (начиная со стадии 1/16 финала) и Суперкубка Испании.

    Мы понимаем, что использование видеоповторов сделает игру более честной и даст возможность избавиться от влияния человеческого фактора, который в современном технологическом обществе неуместен.

    Это будет отвечать интересам фанатов и общества, нуждающихся в честной игре. Кроме того, проект поддерживается высокопоставленными футбольными чиновниками», – сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2016 01:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 4 сентября 2016, 10:34

      Кто будет решать делать повтор или нет, судья? Опять человеческий фактор.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 4 сентября 2016, 10:26

      для симулянтов это будет удар ниже пояса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 сентября 2016, 09:08

      так и до сих пор НТВ+ не решило показ матчей ЛаЛиги в нынешнем году

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 сентября 2016, 08:26

      Это радует!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 4 сентября 2016, 06:18

      Давно пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 сентября 2016, 06:00

      Интересно, если эта система заработает, закроется ли факультет "театральное искусство и симуляция", в школе Барселоны?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Aleron > Аристократ Олжик 4 сентября 2016, 10:46

      Пфф, а также школу рукопашного боя и плевания, ярким представителем которой является Диего Коста, тоже не мешало бы закрыть.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Aleron 6 сентября 2016, 09:11

      То что я фанат Челси, еще не значит что я поддерживаю его выходки. Но насчет рукопашного боя я бы не стал приувеличевать, я бы назвал это чрезмерным настроем на игру. А вот а чем думает Суарес когда кого то кусает, вот этого я не понимаю

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 сентября 2016, 04:42

      Испытатели системы видеоповторов войдут в историю.

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 4 сентября 2016, 04:34

      Молодцы...но и другие тоже спать не должны

      2
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      Рейтинг: +30

      Texac777 4 сентября 2016, 04:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во что превратить футболе

      -5
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      Рейтинг: +29

      Lzz 4 сентября 2016, 03:09

      обещали в Бразилии будут видеоповторы, чет как то все не клеится. Забудем, что такое минута в компенсированное время

      0
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