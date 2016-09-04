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    Леманн: «Платить почти 40 миллионов за защитника – это непохоже на «Арсенал»

    Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн прокомментировал переход в лондонский клуб Шкодрана Мустафи. Ранее сообщалось, что «канониры» заплатили за него 35 миллионов фунтов.

    «Платить за футболиста защиты почти 40 миллионов евро – это непохоже на «Арсенал», я удивлен. Думаю, Венгер – один из лучших тренеров в смысле зарабатывания денег для клуба.

    Он всегда играет в Лиге чемпионов, дешево покупает и дорого продает. Он сыграл важнейшую роль в постройке нового стадиона, показывая при этом футбол уровня Лиги чемпионов», – сказал Леманн.

    Источник: Goal.com

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    04.09.2016 01:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 сентября 2016, 02:49

      Во как...Жопе слова не давали.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 4 сентября 2016, 05:02

      молодого защитника сборной Германии в клуб АПЛ вряд ли купишь дешевле

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