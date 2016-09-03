Совет профессиональных судей Англии отрицает давление на арбитров

Совет профессиональных судей Англии выступил с заявлением относительно высказывания бывшего арбитра Марка Хэлси. Напомним, по словам Хэсли, организация оказывает давление на рефери.

«Судьи направляют свои отчеты о матчах, включая и спорные эпизоды, непосредственно в ФА. Арбитры сами следят за тем, чтобы их рапорты полностью и корректно описывали эпизоды игры. Мы не оказываем давления с целью внести какие-то моменты в отчет или исключить их», – сказано в заявлении Совета профессиональных судей.