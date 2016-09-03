Бывший судья АПЛ: «Мне приказывали говорить, что я не видел эпизод матча»

Бывший английский рефери Марк Хэлси признался, что представители судейской организации Англии вынуждали его лгать относительно эпизодов матчей.

«Я был в такой ситуации, когда я видел эпизод, но мне было сказано, что я должен говорить, что я не видел.

Справедливости ради нужно заметить, что указания исходили не от ФА, а от PGMOL», – написал Хэлси в Twitter во время дискуссии о дисквалификации Серхио Агуэро.

PGMOL (Совет профессиональных судей) – это организация, которая отслеживает судейство во всех матчах в Англии.

Хэлси обсуживал игры АПЛ с 1999 года по 2013.