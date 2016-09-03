Широков отличился в первом матче за «Атлантис»

Полузащитник любительского клуба «Атлантис» Роман Широков забил гол в дебютном матче за свою новую команду.

Бывший капитан сборной России отличился на 24-й минуте встречи Западной любительской лиги Москвы против ИЛАРАВТО. Также в составе «Атлантиса» выступает еще один экс-игрок сборной – Дмитрий Сычев.

Напомним, Широков объявил о завершении профессиональной карьеры летом этого года.