Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков отличился в первом матче за «Атлантис»

    Полузащитник любительского клуба «Атлантис» Роман Широков забил гол в дебютном матче за свою новую команду.

    Бывший капитан сборной России отличился на 24-й минуте встречи Западной любительской лиги Москвы против ИЛАРАВТО. Также в составе «Атлантиса» выступает еще один экс-игрок сборной – Дмитрий Сычев.

    Напомним, Широков объявил о завершении профессиональной карьеры летом этого года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2016 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 сентября 2016, 21:54

      Лучшее видео на сайте, качество так себе, гол сам не показали, короче ниочем!
      Как будто бы мы и без обнимашек Широкова не поверили, что он забил)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 3 сентября 2016, 21:50

      лол..помнится он говорил что еще 2 года смог бы сыграть на высоком уровне, так вот про какой уровень он говорил))0)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 3 сентября 2016, 21:31

      ...видео зачетное конечно...но это не меняет дела....осадочек то остался

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 сентября 2016, 19:18

      Вчера капитан сборной сегодня игрок любительского клуба Атлантис мда...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > АртурZaСМ 3 сентября 2016, 20:10

      Страшно подумать, где он окажется завтра, ага.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Aztec58 4 сентября 2016, 00:51

      Правильно делает , нельзя резко ничего бросать ....... ни пить , ни в футбол играть , а то и до инфаркта не далеко ......

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11