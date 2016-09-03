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    Зе Луиш: «Успешное выступление «Спартака» не имеет ничего общего со сменой тренера»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш выразил мнение, что смена главного тренера не является основной причиной успешного выступления московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, ранее пост наставника красно-белых занял Массимо Каррера, который сменил Дмитрия Аленичева.

    – «Спартак» и вы в частности здорово провели последние несколько матчей. Повлияла смена тренера?

    – Нет, считаю, наше выступление не имеет ничего общего со сменой тренера. У каждого футболиста бывают спады и подъемы. Так сложилось, что мы набрали форму ближе к концу августа. Так что смена тренера – не главный показатель такой нашей игры.

    – «Спартак» заиграл очень эмоционально. Это заслуга Карреры?

    – Да, он живет футболом, очень эмоционален. Выходим на поле, чувствуя эмоции тренера. Каррера сплотил игроков, в каждом матче бьемся друг за друга.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2016 13:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Жухлый 3 сентября 2016, 22:16

      Каррера, ЗеЛуиш, Промес, Фернандес! Какие имена! какая команда! как там говорят - Народная команда! LOL

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 3 сентября 2016, 14:27

      Спартак вынесет в этом году всех и станет чемпионом просто пока в это мало кто верит но скоро все они запоют иначе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Daxa09 3 сентября 2016, 16:14

      Бла бла бла

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 3 сентября 2016, 13:53

      Спартак, вперед!! Всем врагам назло!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 сентября 2016, 13:26

      В конце сезона Спартак займет свое законное 6-е место.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > chempion_cska 3 сентября 2016, 13:32

      А вас и вовсе на новую арену на открытие "побрили"))) что за чудо открытие))) настоящий ИППОДРОМ)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2016, 13:18

      Успешное взлет Спартака в первую очередь связан с неудачным началом футбольного сезона у ЦСКА, Ростова, Зенита и Краснодара, к концу сезону будет очевидно кто реальный лидер.

      -1
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