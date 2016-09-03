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    Мхитарян пропустит более недели и не сыграет с «Манчестер Сити»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выбыл из строя на срок от семи до 10-ти дней, информирует официальный сайт Федерации футбола Армении. Во время медобследования после товарищеской встречи с Чехией (0:3) в составе национальной команды у 27-летнего игрока было выявлено повреждение левого бедра.

    Таким образом, лидер сборной Армении не сможет выйти завтра на поле в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 с Данией. Кроме того, полузащитник вряд ли поможет «Манчестер Юнайтед» в манкунианском дерби в рамках четвертого тура АПЛ, которое состоится в следующую субботу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2016 09:59
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