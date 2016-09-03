Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ерохин: «Ростов» уже в чем-то сравнивают с «Атлетико»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин отметил, что не следит за матчами соперников желто-синих по групповому раунду Лиги чемпионов. При этом игрок подчеркнул, что дончан уже начинают в чем-то сравнивать с одним из оппонентов по квартету D – «Атлетико». Напомним, помимо «матрасников» подопечным Дмитрия Кириченко предстоит сыграть с «Баварией» и ПСВ.

    – Планируете следить за матчами соперников по Лиге чемпионов в национальных первенствах?

    – На данный момент все мысли только о сборной. А когда вернемся в клуб, останется не так много времени до старта турнира – всего неделя. Но мы начнем заранее изучать оппонентов и успеем посмотреть встречи с их участием.

    – Правильно понимаю, что испанская и немецкая лиги не входят в число ваших любимых.

    – По накалу борьбы мне больше нравится английская. Прошлый сезон стал показательным – на «Лестер» никто не ставил. Этот клуб не шел ни в какое сравнение с признанными фаворитами, но взял титул. Там даже команда, идущая последней, способна победить лидера.

    – Как относились к сравнению «Лестера» с «Ростовом»?

    – Спокойно. Сейчас вот уже говорят, что у нас есть что-то общее с «Атлетико». Но, думаю, что даже если команды практикуют оборонительный стиль, каждая делает это по-своему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2016 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 3 сентября 2016, 13:36

      Дома я надеюсь Ростов даст бой всем. Все в том году уже отсасали и Зенит оле оле сосал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Ris 3 сентября 2016, 12:40

      Читать дальше заголовка - для слабых.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 сентября 2016, 12:37

      Обе играют в футбол видимо)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 3 сентября 2016, 12:23

      О чем ты говоришь? Какой атлетико у нас ни ода команда в рфпл не достойна такого сравнения

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11