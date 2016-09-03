Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Панов: «Надеюсь, Мутко объяснит игрокам «Волги», за какое место полагаются премиальные»

    Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал обращение экс-футболистов «Волги» к главе РФС Виталию Мутко по поводу невыплаты премиальных клубом. По его словам, игрокам не стоит требовать дополнительных денежных поощрений за показанный результат. Напомним, по итогам прошлого розыгрыша ФНЛ бело-синие финишировали на 10-м месте.

    – Непосредственно по зарплате у футболистов «Волги» претензий нет?

    – Речь идет только о премиальных.

    – Ясно. Ну если игроки требуют их за 10-е место в ФНЛ, о чем тут можно говорить? Они написали письмо на имя Мутко? Надеюсь, Виталий Леонтьевич объяснит, за что спортсмены получают премиальные. Наверное, не за такой результат.

    – Значит, не собираетесь производить выплаты?

    – Этот вопрос нужно адресовать генеральному директору клуба. Все зависит от того, что прописано в контрактах. То, что «Волга» должна игрокам, она выполнит.

    – Когда же люди получат премиальные?

    – Опять же – нужно спрашивать у гендиректора «Волги».

    – Насколько обоснованы разговоры, что в области намеренно закрывают профессиональные команды, чтобы уходить от долгов?

    – Если игроки занимают 10-е места, наверное, проблема в них самих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2016 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 сентября 2016, 13:13

      Волга сумела остаться в ФНЛ. Чем не успех? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 3 сентября 2016, 12:35

      Премиальные за 10-е место ... Мда

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 сентября 2016, 12:18

      Хорошим был баскетболистом Панов, а чиновник самый что ни на есть средненький. Реальной пользы не видно, зато показухи полно. Девчонке за командное золото вместо ляма целых два отгрузили. Хорошая девчонка, спору нет. Но почему в одном случае отступают от прописанных контрактных требований, а в другом удваивают на словах обещанное? Да потому, что игроки из никому, кроме болельщиков, не нужной, расформированной накануне ввода в строй нового стадиона (для кого?!) славной городской команды, давшей в свое время стране игроков сборной, те игроки уже за другие города играют. Какой от них прок? А на гимнастке единственной можно пиарить и свои фамилии, и свои должности.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 3 сентября 2016, 11:41

      Сергей Панов: «Надеюсь, Мутко объяснит игрокам «Волги», за какое место полагаются премиальные. Вот, например, за мое министерское место премиальные полагаются в любом случае».

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 сентября 2016, 11:16

      Да все правильно он сказал, за что платить этим дормоедам? За 10-е место ФНЛ??? По сути уровень дворовой команды, а требуют премиальные!
      Вон РФПЛ-овцев тоже разбаловали деньгами за любое место и любой результат, а потом такие дормоеды на Евро едут............ А играть зачем? Премиальные все равно получим

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > diadushka 3 сентября 2016, 12:20

      согласен с тем, что 10-е место в ФНЛ это не дело, но что прописано в контракте - надо выполнять, коли подписался..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 сентября 2016, 11:05

      Министр, а законов видимо не знает...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 3 сентября 2016, 11:03

      МИНИСТРОВ РАЗВЕЛИ, КАК ГРЯЗИ
      к двум уже имеющимся министрам, явно не хватает третьего- МИНИСТРА ФИНАНСОВ ФК ВОЛГА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 сентября 2016, 10:43

      Всё точно

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11